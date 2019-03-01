Люблю тебя такой, какая ты есть

Я пока тебя не люблю

О ней | Позвольте мне представить ее

Один и еще один

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Дорамы онлайн в русской озвучке: лучший способ отдохнуть

Надоели сериалы с их однообразными сюжетами? Представляем киноленты исключительного качества — дорамы. Они приведут Вас в новый мир переживаний, разнообразии сюжетных линий и невероятных концовок.

Дорамы как искусство

Дорамы являются телевизионными картинами азиатского происхождения (Китай, Япония, Тайвань, Таиланд, Корея). Каждая страна привносит что-то свое: яркое и незабываемое. Предупреждаем, посмотрев однажды, Вы уже не сможете остановиться. Ведь здесь актерская игра на невообразимой высоте. Вы будете переживать за героев так, как будто проходите всю историю вместе с ними. Радость, грусть, слезы, любовь, отчаяние и приключения ждут Вас в одной из картин.

Дорамы изначально появились на японском телеэкране и стали пользоваться широким спросом. Несмотря на созвучность с «драмой» здесь Вы встретите огромное количество жанров: от комедии до трагедии, от любовных историй до фэнтезийных. А то и все вместе!

Сериалы выпускаются сезонно: весной, летом, осенью и зимой и основаны на манге. Периодичность составляет три месяца. По одной серии каждую неделю. Отличительной особенностью телевизионной картины выступает легкость просмотра, благодаря которому можно забыть о бытовых, рабочих и других проблемах.

Где смотреть дорамы онлайн?

Зачем качать классные сериалы на компьютер, если можно смотреть онлайн дорамы у нас? МЫ представляем широкий ассортимент как самых известных и популярных кинокартин до новейших. Все исключительно в русской озвучке высокого качества.

Мы предоставляем контент абсолютно бесплатно, чтобы Вы могли наслаждаться шикарными сюжетными линиями и спокойно отдыхать после работы. Да, дорамы рассчитаны на молодых юношей и девушек. Однако кто не захочет окунуться в мир наивных переживаний и чудес, которых в реальном мире так не хватает?

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