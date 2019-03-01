Дорамы и лакорны с русской озвучкой

Мой мальчик Маугли
Мой мальчик Маугли
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+1012
Год: 2019
Страна: Китай
В субтитрах: 30 серия
Окружающая обстановка оказывает серьезное влияние на воспитание личности. От того, кто с нами...
Я вернусь, когда будет хорошая погода
Я вернусь, когда будет хорошая погода
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+55
Год: 2020
Страна: Южная Корея
Режиссер: Хан Чжи Сын
В озвучке добавлена: 11 серия
В субтитрах: 12 серия
Долгое время Мок Хэ строила свою жизнь в Сеуле. Главная героиня дорамы «Я вернусь, если будет...
Никто не знает
Никто не знает
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+57
Год: 2020
Страна: Южная Корея
В озвучке добавлена: 10 серия
В субтитрах: 11 серия
Ча Ён до сих пор не может забыть свою подругу, которую она потеряла в раннем возрасте. В далеком...
Аменсализм
Аменсализм
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+11
Год: 2020
Страна: Тайвань
В субтитрах: 2 серия
Сюжетная линия фантастической дорамы «Аменсализм» знакомит зрителей с молодым человеком, в теле...
Тусклый свет во тьме | Тайна того лета
Тусклый свет во тьме | Тайна того лета
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+11
Год: 2020
Страна: Китай
В озвучке добавлена: 4 серия
В субтитрах: 15 серия
Это история про одноклассников, которые каждый день массу времени проводят вместе. И так уже на...
Левша Эрэн
Левша Эрэн
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+11
Год: 2019
Страна: Япония
Режиссер: Гото Юко
В озвучке добавлена: 10 серия
В субтитрах: 10 серия
Сюжетная линия дорамы «Левша Эрэн» знакомит нас с двумя людьми, которые впервые встретились в...
Леди трепетный кулак
Леди трепетный кулак
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+1012
Год: 2020
Страна: Китай
В озвучке добавлена: 4 серия
В субтитрах: 20 серия
С первого взгляда можно подумать, что Фэн Пяо Пяо хрупкая девушка, ничем не отличающаяся от...
Румяна Хайтан сияют под дождём
Румяна Хайтан сияют под дождём
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+44
Год: 2019
Страна: Китай
Режиссер: Хэ Ло
В субтитрах: 41 серия
Перед Гу Хай стоит сложная задача — ей нужно отыскать собственного отца. По предположениям главной...
Пожалуйста, полюби меня
Пожалуйста, полюби меня
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+1010
Год: 2019
Страна: Китай
В озвучке добавлена: 13 серия
В субтитрах: 24 серия
И Хань готовился к съемкам в фильме, который должен был стать популярным. Но неожиданно главного...
Любовь прекрасна, жизнь чудесна
Любовь прекрасна, жизнь чудесна
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+99
Год: 2019
Страна: Южная Корея
Режиссер: Хан Джун Со
В субтитрах: 98 серия
Это история про молодых людей, которые любят планировать свою жизнь. Но главные герои дорамы...
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Дорамы онлайн в русской озвучке: лучший способ отдохнуть

Надоели сериалы с их однообразными сюжетами? Представляем киноленты исключительного качества — дорамы. Они приведут Вас в новый мир переживаний, разнообразии сюжетных линий и невероятных концовок.

Дорамы как искусство

Дорамы являются телевизионными картинами азиатского происхождения (Китай, Япония, Тайвань, Таиланд, Корея). Каждая страна привносит что-то свое: яркое и незабываемое. Предупреждаем, посмотрев однажды, Вы уже не сможете остановиться. Ведь здесь актерская игра на невообразимой высоте. Вы будете переживать за героев так, как будто проходите всю историю вместе с ними. Радость, грусть, слезы, любовь, отчаяние и приключения ждут Вас в одной из картин.

Дорамы изначально появились на японском телеэкране и стали пользоваться широким спросом. Несмотря на созвучность с «драмой» здесь Вы встретите огромное количество жанров: от комедии до трагедии, от любовных историй до фэнтезийных. А то и все вместе!

Сериалы выпускаются сезонно: весной, летом, осенью и зимой и основаны на манге. Периодичность составляет три месяца. По одной серии каждую неделю. Отличительной особенностью телевизионной картины выступает легкость просмотра, благодаря которому можно забыть о бытовых, рабочих и других проблемах.

Где смотреть дорамы онлайн?

Зачем качать классные сериалы на компьютер, если можно смотреть онлайн дорамы у нас? МЫ представляем широкий ассортимент как самых известных и популярных кинокартин до новейших. Все исключительно в русской озвучке высокого качества.

Мы предоставляем контент абсолютно бесплатно, чтобы Вы могли наслаждаться шикарными сюжетными линиями и спокойно отдыхать после работы. Да, дорамы рассчитаны на молодых юношей и девушек. Однако кто не захочет окунуться в мир наивных переживаний и чудес, которых в реальном мире так не хватает?

Смотрите дорамы онлайн вместе с 1dorama.club и получайте море удовольствия от качественного контента!

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